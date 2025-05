Twórca Andora o swoim nowym projekcie. Główną rolę zagra w nim Oscar Isaac

Universal Pictures

Tony Gilroy, twórca obu sezonów Andora i scenarzysta Łotra 1, opowiedział o swoim nowym projekciew wywiadzie dla Variety. Po swojej przygodzie z uniwersum Gwiezdnych Wojen skupia się on teraz na pracy nad nowym autorskim filmem. Projekt opowiada historię wiolonczelisty, który wraca do Los Angeles, by pracować jako muzyk sesyjny. Cała narracja prowadzona ma być przez muzyczne motywy, które wywołują retrospekcje z ostatnich 20 lat, odsłaniając powody jego wyjazdu i powrotu.

W głównej roli wystąpi Oscar Isaac, a produkcją zajmą się Sanne Wohlenberg oraz brat reżysera, John Gilroy. Zdjęcia odbywają się w Los Angeles, co – jak przyznaje Gilroy – wiąże się z trudnościami logistycznymi i finansowymi.

Tony Gilroy, który sam w młodości był muzykiem, podkreśla, że jest to jego najważniejszy projekt i obecnie skupia się wyłącznie na nim. Jak określił to w wywiadzie- chce sam przyszyć każdą dziurkę na guzik. Reżyser nie wyklucza powrotu do dużych franczyz, ale zaznacza, że dziś kieruje się pasją, a nie potrzebą finansową.

