Kelsey Grammer powróci w Avengers: Doomsday! Jest wyjątkowo podekscytowany swoją rolą!

Wcześniej pojawiało się to w plotkach, jednak już wiemy na pewno, że Kelsey Grammer powróci do roli Beasta z X-Men w Avengers: Doomsday. Podczas występu jako gość w The Jamie Kern Lima Show, aktor wyraził swoją ekscytację z powrotu do roli, wyjaśniając jednocześnie, dlaczego ta postać jest dla niego tak ważna.

Avengers: Doomsday - wypowiedzi Kelseya Grammera

Uwielbiam tę postać. Uwielbiam go… jest niezłomny, prawy, poważny, porządny człowiek. I to właśnie w nim kocham. Myślę o nim jak o Martinie Lutherze Kingu wśród mutantów. Ma godność i marzenie, i jest gotów o nie walczyć - ale niechętnie sięga po przemoc. Zawsze znajdzie każdy możliwy sposób, by uniknąć walki. A kiedy to już absolutna ostateczność, działa szybko i zdecydowanie. Wiesz, nie daje litości i nie oczekuje jej w zamian. I to mi się w nim podoba. To człowiek o prawdziwej postawie, i właśnie to zamierzam mu dać - etyczne postępowanie. To ktoś, kto bada, czym jest dobro, i stara się nim kierować. I to mi się podoba.

Nicholas Hoult został obsadzony jako młodsza wersja tej postaci w X-Men: First Class i powrócił do tej roli w kolejnych trzech częściach. Kelsey Grammer przyznał, że wtedy poczuł się nieco przybity.

Odbiór był naprawdę duży, bardzo pozytywny. Coś jak: "O mój Boże, to Beast". Potem… wiesz, dali młodszego aktora, który zagrał Beasta w kilku filmach. I trochę mnie to zasmuciło. Byłem jak: "O rany." Ale… zawsze chciałem jeszcze raz go zagrać.

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku.