Kolejny niesamowity wyczyn kaskaderski Toma Cruise'a. Wypowiedź reżysera Mission Impossible 8

Tom Cruise wciąż zdaje się ignorować śmierć – i wszelkie oczekiwania – wykonując swoje kaskaderskie popisy. Scenarzysta i reżyser Christopher McQuarrie rozmawiał z Cruise’em, który pojawił się niespodziewanie przed premierą festiwalową filmu Mission: Impossible: The Final Reckoning. W trakcie panelu McQuarrie ujawnił kilka naprawdę przerażających szczegółów z planu filmowego:

Kiedy będziecie dziś oglądać Toma, jest taki moment, w którym znajduje się w samolocie. To dwupłatowiec, a Tom jest zupełnie sam za sterami, i pojazd doznaje uszkodzeń. Spoiler: w tej scenie napięcie sięga zenitu. On w zasadzie pełnił funkcję całej ekipy samolotu, ponieważ na wysokości 10 tysięcy stóp nad afrykańskim krajobrazem był tam zupełnie sam. Tom sam ustawia ujęcia, manewrując samolotem w stosunku do słońca, i sam reguluje ostrość tuż poza kadrem. W każdej scenie, którą oglądacie, to on pełni rolę całej ekipy. I nikt nie mówi mu, żeby przestał.

Jedynym sposobem komunikacji McQuarriego z Cruise’em było radio, ale potem Cruise wyszedł na skrzydło samolotu — coś, czego, jak mówi reżyser, odradzał mu nawet profesjonalny specjalista od chodzenia po skrzydłach. Gdy Cruise usłyszał tę przestrogę, odpowiedział tylko: Dziękuję za poświęcony czas — i wtedy stało się jasne, że zamierza wykonać ten numer. Kiedy Cruise chodził po skrzydle, komunikacja ograniczała się do sygnałów ręcznych. Nie miał już radia, więc reszta ekipy filmowej musiała podlecieć helikopterem tuż obok niego.

