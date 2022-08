The Chant z nowym zwiastunem. Mroczne rytuały, tajemniczy kult i kosmiczny horror

fot. Prime Matter

W sieci zadebiutował nowy zwiastun nadchodzącej gry The Chant, która połączy w sobie elementy trzecioosobowego horroru, przygodówki oraz akcji. Gracze będą śledzić losy bohaterów przebywających "w duchowym spa" na położonej w odosobnionym miejscu wyspie, gdzie otwarta zostaje brama do innego, wyjątkowo mrocznego i niebezpiecznego wymiaru. To oczywiście nie może skończyć się dobrze.

Z opisu wynika, że gracze w momencie napotkania przerażających potworów będą mogli ratować się ucieczką lub stanąć do walki. W starciach z wrogami będzie można wykorzystać między innymi wyjątkowe, okultystyczne bronie i umiejętności, a część z nich możecie zobaczyć w poniższym materiale wideo.

The Chant - zwiastun gry

The Chant - premiera 3 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Za stworzenie tej produkcji odpowiada kanadyjskie studio Brass Token.