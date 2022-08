New Tales from the Borderlands jeszcze w tym roku? Szczegóły wyciekły przed oficjalną prezentacją gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 2K Games

W niedalekiej przyszłości powinniśmy doczekać się oficjalnego ogłoszenia daty premiery New Tales from the Borderlands. Produkcja ta pojawiła się bowiem w ofercie sieci Amazon i wygląda na to, że był to nieplanowany przeciek, bo karta produktu szybko została usunięta. Na szczęście, jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach, w Internecie nic nie ginie.

New Tales from the Borderlands tworzone jest przez Gearbox Studios i ma zadebiutować 21 października tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Z opisu wynika, że w grze poznamy losy trójki bohaterów: Anu, Octavia i Fran, którzy "przeżyją najgorszy dzień w swoim życiu". Miejscem akcji ma być zaś zmagającą się z wojną metropolia o nazwie Promethea. Fabuła w dalszym ciągu będzie kształtowana poprzez wybory, których gracze dokonają w toku rozgrywki.

Osoby, które zdecydują się na zamówienie nowego Tales from the Borderlands w przedsprzedaży mogą liczyć na dodatkową cyfrową zawartość, w której skład wejdą między innymi alternatywne kostiumy i 10000 sztuk wirtualnej waluty - na ten moment nie wiadomo jednak, na co będzie można ją przeznaczyć.