The Chosen One - plakat. Nowy serial fantasy Netflixa o 12-letnim wcieleniu Jezusa

Fot. Materiały prasowe

Netflix pracuje nad adaptacją komiksu American Jesus od Dark Horse. Choć serial ogłoszono już w 2018 roku, to do tej pory nie dostaliśmy żadnej aktualizacji na temat projektu. Jednak wreszcie po kilku latach, opublikowano pierwszy plakat. Zobaczcie sami.

Oryginał napisał Mark Millar, który jest niedoścignionym scenarzystą komiksowym. To właśnie jemu zawdzięczamy takie filmy jak Kick-Ass, Kingsman: Tajne służby czy Wanted.

The Chosen One - nowy serial fantasy Netflixa

Serial Netflixa jest zatytułowany The Chosen One. Historia będzie rozgrywać się w Meksyku. Główny bohater, dwunastoletni chłopiec o imieniu Jodie, nagle odkryje, że ma moce podobne do Jezusa: potrafi zamieniać wodę w wino, leczyć chorych, a może nawet wskrzeszać umarłych!

Gdy lokalni przywódcy religijni próbują nauczyć go, jak korzystać z tych umiejętności, by ocalić ludzkość, Jodie ma inne zmartwienia ma głowie: jak zaimponować dziewczynie, którą lubi, a także jak postawić się nękającym go rówieśnikom. Gdy chłopiec w końcu pogodzi się ze swoim przeznaczeniem, odkryje prawdę na temat swojej tożsamości, która zmieni wszystko...

The Chosen One - pierwszy plakat

The Chosen One - oparty na podstawie powieści graficznej American Jesus, stworzonej przez scenarzystę Marka Millara i artystę Petera Grossa - już wkrótce.

https://twitter.com/netflix/status/1640745572981153794

Zobacz także:

Netflix: nowości - najciekawsze tytuły na kwiecień 2023