The Consultant - Christoph Waltz w czarnej komedii. Amazon szykuje satyrę

fot. materiały prasowe

The Consultant to opowieść o relacji pomiędzy szefem i pracownikiem, która odpowiada na pytanie, "co człowiek może zrobić, aby przetrwać?". Jest ona inspirowana powieścią Bentleya Little'a z 2015 roku, która była satyrą na pracę konsultanta w korporacji. Tym też będzie serial: thrillerem i satyrą z nutką czarnej komedii.

Christoph Waltz zagra główną rolę. Aktor najbardziej znany jest z nagrodzonych Oscarami ról w filmach Bękarty wojny i Django. Za sterami stoi Tony Basgallop, znany z serialu Servant. Będzie on twórcą i showrunnerem. Za kamerą stanie Matt Shakman, który najbardziej znany jest z hitu WandaVision.

Basgallop i Shakman będą producentami wykonawczymi. W ekipie producentów są też Waltz, Steve Stark i Andrew Mittman.

- The Consultant to satyra na historie osadzone w miejscach pracy, która jest pełna napięcia i mrocznie zabawna. Tony stworzył coś całkowicie nieoczekiwanego. Jesteśmy podekscytowani mogąc współpracować z Amazonem i tą genialną ekipą nad realizacją historii dla widzów na całym świecie - powiedział Michael Wright z MGM.

Data premiery nie jest znana.