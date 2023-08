The Continental: Ze świata Johna Wicka - zapowiedź. Tak zaczęła się przyjaźń Winstona i Charona!

fot. Peacock

Peacock opublikował nową zapowiedź serialu The Continental, czyli wyczekiwanego prequela Johna Wicka. Pokazano w niej pierwsze spotkanie Winstona i Charona, którzy - jak wiemy z filmów - z czasem staną się najlepszymi przyjaciółmi. Zobaczcie sami.

Poniżej przygotowaliśmy też ściągę ze wszystkimi najważniejszymi informacjami o serialu, takimi jak opis fabuły, polska data premiery i ilość odcinków. Jeśli jeszcze ich nie znacie, to na pewno warto się z nimi zapoznać!

The Continental: Ze świata Johna Wicka - zapowiedź

https://twitter.com/peacock/status/1694726265893200305

The Continental: Ze świata Johna Wicka - co wiemy o serialu?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, The Continental to serialowy spin-off Johna Wicka o sieci hoteli, położonych na całym świecie, które są neutralnym terytorium dla przestępców i gangsterów. Został stworzony dla amerykańskiej platformy Peacock i będzie składać się z trzech odcinków, a każdy z nich ma trwać dziewięćdziesiąt minut.

Oficjalnie ogłoszono, że polska premiera The Continental odbędzie się 22 września na platformie streamingowej Prime Video. Oznacza to, że pierwszy odcinek pojawi się równocześnie z premierą w USA. Pozostałe dwa epizody będą emitowane co tydzień.

