The Craft: Legacy - zwiastun kontynuacji filmu Szkoła czarownic

fot. zrzut ekranu/Sony Pictures

The Craft: Legacy to kontynuacja filmu fantasy pt. Szkoła czarownic z 1996 roku. Główną bohaterką jest Hannah, która trafia do nowej szkoły po przeprowadzce do domu ojczyma. Dziewczyna dołącza do lokalnego nastoletniego sabatu czarownic. Reżyserką sequela jest Zoe Lister-Jones (Grupa wsparcia), która napisała również scenariusz do filmu.

W rolach głównych występują: Cailee Spaeny (Devs), Lovie Simone, Gideon Adlon, Zoey Luna. Ponadto w obsadzie są: Michelle Monaghan, David Duchovny, Travis Caverhill, Chris Tomassetti, Devin Cecchetto.

Do sieci trafił zwiastun produkcji, w którym możemy zobaczyć kilka nawiązań do pierwszej części filmu, jak zdjęcie Nancy Downs, w którą w 1996 roku wcielała się Fairuza Balk.

Premiera The Craft: Legacy zaplanowana jest na 28 października 2020 roku, czyli tuż przed Halloween. Film trafi do dystrybucji cyfrowej w USA.

fot. Sony Pictures