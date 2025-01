Chris Pratt nie lubi wrednych gagów. Reagował na to w Parks and Recreation

fot. materiały prasowe

Jim O’Heir wydał nową książkę pod tytułem Welcome to Pawnee: Stories of Friendship, Waffles, and Parks and Recreation, która omawia różne historie związane z kulisami popularnego sitcomu Parks and Recreation. W publikacji znalazła się również rozmowa z Chrisem Prattem, ukazująca podejście hollywoodzkiej gwiazdy do poczucia humoru.

Chris Pratt kontra scenarzyści

Jednym z poruszonych tematów była sytuacja, w której postać grana przez O’Heira, Jerry, była często celem wrednych żartów i niewybrednych gagów. Chris Pratt wspominał, że podczas pracy wielokrotnie reagował, gdy scenarzyści przekraczali granice dobrego smaku, a ich żarty przestawały być śmieszne i stawały się zwyczajnie złośliwe.

- Wiedziałem, że niektóre żarty były wredne – bardziej złośliwe niż zabawne. Jeśli to jest gag, musi być zabawny, ale jeśli coś jest wredne bez powodu, nie jestem fanem takiego poczucia humoru. Dlatego zawsze sprawdzałem, jak ty się z tym czujesz. W większości przypadków szedłem z prądem, ale były sytuacje, w których czułem, że przekraczali granice. Wówczas martwiłem się o ciebie – powiedział Pratt.

O’Heir podkreśla, że nigdy nie traktował żartów z jego postaci Jerry’ego osobiście. Przyznał jednak, że gesty Pratta i Amy Poehler, którzy regularnie upewniali się, że nie czuję się z tym źle, miały dla niego ogromne znaczenie.

– Masz największe serce, i nie mówię tego z medycznej perspektywy – wspominał O’Heir.