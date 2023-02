The Crew Motorfest - zwiastun gry. Nowa odsłona serii zabierze graczy na Hawaje

fot. Ubisoft

Ubisoft zapowiedział nową odsłonę swojej wyścigowej serii. The Crew Motorfest, bo tak zatytułowana jest ta produkcja, przeniesie graczy do otwartego świata inspirowanego Oʻahu, wyspą na Oceanie Spokojnym, a konkretnie w archipelagu Hawajów. Miejsce to ma być wirtualnym placem zabaw, który po brzegi zostanie wypełniony różnymi rodzajami aktywności: poczynając od ścigania się ulicami Honolulu, poprzez driftowanie po krętych górskich drogach, a na zjeździe po zboczach wulkanu kończąc.

Premiera The Crew Motorfest zaplanowana została na 2023 roku, ale dokładny termin debiutu nie został jeszcze ujawniony. Wiemy natomiast, że tytuł ten dostępny będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, a także w usłudze Amazon Luna. Zainteresowani będą mogli również uzyskać dostęp do tej produkcji w ramach subskrypcji Ubisoft+ na pecetach.