The Crown - kto zagra księcia Williama i księżną Kate w 6. sezonie? Obsadzono ważne role

fot. materiały prasowe

The Crown to popularny serial Netflixa o monarchii. Portal Deadline poinformował, że obsadzono najważniejsze role w 6. sezonie - księcia Williama i księżnej Kate Middleton.

Księcia Williama zagra aż dwóch aktorów. Rufus Kampa wcieli się w nastoletnią wersję bohatera, a Ed McVey w starszą. Za to do roli Kate Middleton wybrano Meg Bellamy. 6. sezon serialu The Crown będzie profesjonalnym debiutem na ekranie dla całej trójki.

Rufus Kampa zadebiutował już na profesjonalnej scenie w tytułowej roli w Sue Townsend’s The Secret Diary of Adrian Mole 13 & 3/4s: The Musical i wielokrotnie występował w teatrze, choć nigdy na ekranie. Ed McVey ukończył Drama Centre London w 2021 roku. Meg Bellamy jest nowym talentem i jej dotychczasowa kariera dotyczyła amatorskich projektów.

W 6. sezonie The Crown zobaczymy między innymi zaloty księcia Williama do Kate i dowiemy się, jak para poznała się na studiach w 2001 roku. Za to nastoletnią wersję bohatera zobaczymy, gdy rodzina królewska będzie próbowała poradzić sobie ze śmiercią księżnej Diany.

Zdjęcia do serialu rozpoczną się jeszcze w tym roku.