The Crown - Elizabeth Debicki i Dominic West jako Diana i Karol na zdjęciach z 5. sezonu serialu

materiały prasowe

The Crown to popularny serial Netflixa, który jest kroniką wydarzeń z życia brytyjskiej rodziny królewskiej. W 5. sezonie nastąpi zmiana aktorów, którzy wcielą się w postacie księcia Karola i księżnej Diany. Josha O'Connora i Emmę Corrin zastąpią Dominic West i Elizabeth Debicki. W sieci zadebiutowały nowe zdjęcia promujące 5. serię. Prezentują one po raz pierwszy Westa i Debicki w swoich kreacjach. Możecie je obejrzeć poniżej.

5. sezon produkcji ma być kroniką rozpadającego się małżeństwa księcia Karola i księżnej Diany, po tym jak pojawią się plotki o niewierności członka rodziny królewskiej. Dla przypomnienia 4. sezon skupiał się na początkach ich związku i konflikcie Margaret Thatcher z Elżbietą II.

The Crown - Elizabeth Debicki jako księżna Diana

W obsadzie 5. sezonu oprócz Westa i Debicki znajdują się między innymi Imelda Staunton, Jonny Lee Miller, Jonathan Pryce oraz Lesley Manville.