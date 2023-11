The Crown – spadek oglądalności 6. sezonu. Serial zaczął tracić widzów

fot. Netflix

W ubiegłym tygodniu na Netflixie zadebiutowały pierwsze cztery odcinki szóstego sezonu The Crown. Platforma podzieliła finałową serię na dwie części, co negatywnie wpłynęło na oglądalność serialu. W ciągu pierwszych czterech dni widzowie spędzili przy nowych odcinkach zaledwie 36,9 miliona godzin. Jest to dużo niższy wynik od 107,1 mln godzin dla piątego sezonu w analogicznym okresie.

The Crown - serial Netflixa stracił widzów w 6. sezonie

Warto jednak mieć na uwadze, że piąty sezon został wydany w całości, więc widzowie mogli zapoznać się z dziesięcioma odcinkami od razu. Nie jest to na razie możliwe w przypadku szóstej serii, więc niektórzy widzowie mogli odłożyć oglądanie nowego sezonu w czasie, aż dostępne będą wszystkie epizody. Pełniejsze dane o oglądalności finałowego sezonu The Crown otrzymamy po grudniowej premierze pozostałych odcinków.

Pomimo słabszej oglądalności szósty sezon The Crown był najchętniej oglądanym serialem na Netflixie w ubiegłym tygodniu. W Polsce serial o brytyjskiej rodzinie królewskiej zajmuje drugie miejsce na liście najpopularniejszych seriali, przegrywając z Informacją zwrotną, czyli ekranizacją powieści Jakuba Żulczyka.

Na premierę drugiej części szóstego sezonu The Crown będziemy musieli poczekać do 14 grudnia.