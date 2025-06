Dwie gwiazdy nie wrócą w Wicked: Na dobre. Jedna z aktorek to potwierdziła

fot. Universal Pictures

Kristin Chenoweth potwierdziła, że zarówno ona, jak i Idina Menzel, nie powtórzą swojego cameo w Wicked: Na dobre. Przypomnijmy, że te gwiazdy odgrywały kolejno Glindę i Elfabę na Broadwayu, a ich odtworzenie ról zapisało się w historii tego musicalu. Chcąc oddać hołd ich kreacjom, aktorki miały swój niewielki udział w 1. części kinowego hitu, występując w jednej z piosenek u boku Ariany Grande i Cynthii Erivo. Ich występ gościnny pełnił przede wszystkim rolę zabawnego easter egga, który spodobał się wieloletnim fanom Wicked. Ta okazja jednak się nie powtórzy, co Chenoweth potwierdziła w wywiadzie dla ExtraTV.

- Nie wracamy. Ale ja i Idina dobrze się z tym czujemy. To ich czas. Miałyśmy swój moment i jesteśmy zaszczycone tym, że nas uwzględnili, ale teraz nadeszła ich kolej.

Choć teoretycznie jest to smutna wiadomość, z drugiej strony decyzja reżysera Jona M. Chu jest jak najbardziej zrozumiała. Brak Idiny Menzel i Kristin Chenoweth w sequelu sprawia, że ich cameo w 1. części nie jest wymuszone. Co więcej, pozwoli to Arianie Grande i Cynthii Erivo zabłysnąć w tych najbardziej emocjonalnych momentach serii.

Premiera Wicked: Na dobre została zaplanowana na listopad 2025 roku.