The Curse - reżyserzy Nieoszlifowanych diamentów stworzą serial komediowy

Po sukcesie Nieoszlifowanych diamentów Netflixa bracia Benny i Josh Safdie idą za ciosem i łączą siły z Showtime przy serialu The Curse. Stacja zamówiła pilotowy odcinek produkcji, która ma być półgodzinnym serialem komediowym. Scenariusz do odcinka napisze Benny Safdie wraz z Nathanem Fielderem (Nathan For You). Panowie będą również gwiazdami produkcji.

Serial skupi się na świeżo upieczonym małżeństwie, które bierze udział w show Flipanthropy od HGTV. Produkcja opowie o wpływie tytułowej klątwy na losy naszej pary. Fielder wcieli się w męża, natomiast Safdie zagra producenta ich programu.

The Curse to kolejny z zamówionych przez Showtime pilotów nowych seriali komediowych. Wcześniej dano zielone światło produkcji Big Deal z Vanessą Bayer w roli głównej oraz How To Make Love to a Black Woman (Who May Be Working Through Some Sh*t).