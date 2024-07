fot. materiały prasowe

The Dish to nowy film Stevena Spielberga, którego tytuł ogłoszono podczas MAX Investor Presentation. Projekt, który będzie związany z tematyką UFO, ma wyznaczoną datę premiery na 15 maja 2026 roku. Przypomnijmy, że w tym miesiącu do kin trafią również Avengers 5 oraz The Mandalorian & Grogu.

Studio Uniwersal Pictures nazywa produkcję "nowym oryginalnym wydarzeniem filmowym". Według serwisu Production Weekly do obsady dołączył Josh O'Connor, którego ostatnio mogliśmy oglądać w Challengers. Znany jest też z roli księcia Karola w serialu The Crown. Wcześniej ogłoszono, że w produkcji Spielberga zagra Emily Blunt.

fot. materiały prasowe // Josh O'Connor (po prawej) w Challengers

Historia The Dish opiera się na oryginalnym pomyśle Spielberga, w którym będzie dwóch głównych bohaterów. Scenarzystą filmu został David Koepp, z którym reżyser pracował nad scenariuszami do Parku Jurajskiego, Wojny światów oraz Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki.

Zdjęcia do The Dish rozpoczną się w lutym 2025 roku w New Jersey oraz Atlancie.