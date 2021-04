The Duchess - serial Katherine Ryan skasowany po 1. sezonie. "Nie jest mi szczególnie przykro"

fot. Netflix

The Duchess, serial komediowy autorstwa Katherine Ryan, nie dostał zielonego światła na kolejny sezon. Produkcja została skasowana po 1. sezonie. Informację tę przekazała twórczyni i autorka serii podczas udziału w podcaście The Secret To… . Ryan wyjawiła, że Netflix podjął taką decyzję, ponieważ The Duchess nie cieszyła się wystarczającą oglądalnością. Aktorka powiedziała, że w ciągu 28 pierwszych dni emisji serial obejrzało 10 milionów osób, co serwis uznał za niewystarczające.

Katharine Ryan zdradziła jednak, że nie jest specjalnie rozczarowana decyzją Netflixa.

Nie jest mi z tego powodu szczególnie przykro. Mam wrażenie, że to zamknięte dzieło. Jestem wdzięczna, że mogłam zrobić pierwszy sezon, ale wydaje mi się, że serial mówi sam za siebie. Lubę to, w jaki sposób się skończył.

The Duchess skupia się na bohaterce imieniem Katherine. To matka kilkuletniej dziewczynki i nowoczesna, wyzwolona kobieta. W serialu pragnie spełnić marzenie swojej córki i dać jej rodzeństwo.

W produkcji The Duchess, oprócz Katherine Ryan, wystąpili Rory Keenan, Katy Byrne, Steen Raskopoulos, Michelle de Swarte oraz Sophie Fletcher.