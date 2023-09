The Elder Scrolls: Castles niespodziewanie zadebiutowało. To mobilna produkcja o zarządzaniu zamkiem

fot. Bethesda

Reklama

W Google Play niespodziewanie pojawiło się The Elder Scrolls: Castles, nowa mobilna produkcja Bethesdy, w której gracze będą mieli okazję sprawdzić się w zarządzaniu tytułowym zamkiem. Rozgrywka przypomina Fallout Shelter, choć oczywiście nie brak tutaj pewnych nowych rozwiązań i mechanik. Istotną rolę ma odgrywać między innymi rządzenie królestwem, dbanie o potrzeby poddanych, a także wyruszanie na wyprawy, w których trakcie będzie można zdobyć wyjątkowe skarby. Gra jest obecnie dostępna w ramach wczesnego dostępu na urządzeniach z systemem Android.

Choć debiut The Elder Scrolls: Castles okazał się niespodzianką, bo gra nie została wcześniej oficjalnie zapowiedziana, to Todd Howard z Bethesdy już w 2022 roku wspominał, że trwają prace nad nowym tytułem na urządzenia mobilne. Dodał również, że jest on w nim "zakochany".

Warto dodać, że nie jest to pierwsza gra Bethesdy, która doczekała się swojego mobilnego spin-offu. Wcześniej na smartfonach i tabletach pojawiły się m.in. takie tytuły jak Mighty Doom, The Elder Scrolls: Blades czy wspomniany wcześniej Fallout Shelter.