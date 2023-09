Hellboy: Web of Wyrd zadebiutuje nieco później. Ujawniono nową datę premiery

fot. Devolver Digital

Hellboy: Web of Wyrd miał zadebiutować 4 października na PC oraz konsolach, ale na grę trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Na szczęście opóźnienie nie będzie zbyt dotkliwe i wyniesie zaledwie dwa tygodnie. W nową produkcję studia Upstream Arcade zagramy 18 października na pecetach, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Dlaczego zdecydowano się na taki krok tak blisko premiery? Powód jest prosty. Deweloperzy mają nadal pracować nad tym, by zapewnić graczom i fanom Hellboya możliwie jak najlepsze doświadczenie. Prawdopodobnie nadal wprowadzane są ostatnie szlify i twórcy zwyczajnie wolą zaczekać, zamiast wypuszczać niedopracowany produkt i następnie łatać go aktualizacjami.

Przypominamy, że Hellboy: Web of Wyrd to nadchodząca gra akcji z elementami roguelike, w której zobaczymy nową historią stworzoną we współpracy z Mikiem Mignolą i wydawnictwem Dark Horse Comics.