The Elder Scrolls VI nie dla PlayStation? Gra może wyjść tylko na PC i Xboksie

fot. Bethesda

The Elder Scrolls VI zapowiedziano w 2018 roku, ale poza krótkim teaserem nie dostaliśmy żadnych nowych informacji na temat tej gry. Od tego czasu wiele się zmieniło, bo Bethesda trafiła w ręce Microsoftu, przez co wiele osób zaczęło się zastanawiać nad dalszymi losami serii, której poprzednie odsłony trafiały na różne sprzęty. Niestety wszystko wskazuje na to, że tym razem sytuacja będzie wyglądać inaczej i posiadacze konsol PlayStation będą musieli obejść się smakiem lub... zainwestować w Xboksa.

Phil Spencer w rozmowie z GQ Magazine przyznał, że The Elder Scrolls VI najprawdopodobniej pójdzie drogą Starfield i dostępne będzie wyłącznie na PC oraz Xboksie.

Nie chodzi o ukaranie innych platform, wierzę, że wszystkie platformy mogą się rozwijać. Ale żeby być na Xboksie chcę, byśmy dostarczali pełen pakiet tego, co mamy do zaoferowania. W ten sposób myślę o The Elder Scrolls VI i innych naszych markach - mówi Spencer.

The Elder Scrolls VI nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Wiemy natomiast, że gra zadebiutuje dopiero kiedyś po Starfield, czyli po 11 listopada 2022 roku.