The Expanse - nie będzie 7. sezonu serialu. Amazon zapowiada koniec serii

materiały prasowe

The Expanse to space-opera oparta na serii książek autorstwa Jamesa S.A. Coreya. Tuż przed premierą 5. sezonu serialu zapowiedziano powstanie także szóstej odsłony serii. Portal The Hollywood Reporter podaje jednak, że będzie to finałowy sezon produkcji realizowanej najpierw przez stacje Syfy (trzy pierwsze sezony), a następnie przez Amazon Prime Video, gdzie ostatecznie widzowie zobaczą koniec prezentowanej historii.

Premierę 5. sezonu zapowiedziano na 16 grudnia 2020 roku. Wcześniejsze materiały promujące zapowiadają, że nadchodzący sezon pokaże widzom bitwę o ludzkość. Wszystko za sprawą Marco Inaros, który jednoczy po swojej strony znaczne siły i doprowadza do konfliktu.

fot. Amazon