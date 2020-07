The Falcon and The Winter Soldier - premiera jeszcze w 2020 roku? Wiemy, kiedy powrót na plan

Źródło: Marvel/wipy.tv

Jak donosi Charles Murphy, Marvel Studios planuje powrót na plan The Falcon and the Winter Soldier dopiero jesienią 2020 roku. Jesień zaczyna się od 22 września. Wówczas ekipa ma spędzić na prace 9 dni, by dokończyć serial.

Spekuluje się, że z uwagi na trwającą postprodukcję w czasach zawieszenia prac na planie, wciąż uda się wyrobić ze skończeniem serialu jeszcze w 2020 roku. Jeśli WandaVision ma nadal mieć premierę w grudniu 2020 roku, The Falcon and The Winter Soldier może trafić na ekrany najpewniej w listopadzie.

Można założyć, że w październiku nie będą chcieli wprowadzać i na szybko go kończyć, ponieważ wówczas na ekrany wchodzi 2. sezon The Mandalorian, który ma wywołać szum, więc odciąganie od niego uwagi nie byłoby najlepszą decyzją.

Dokłada data powrotu na plan nie została wyznaczona. Najpewniej najpierw trzeba przygotować wszelkie formalności związane z reżimem sanitarnym i ponieść określone koszty, plan był gotowe na przybycie ekipy.