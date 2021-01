The Falcon and the Winter Soldier - Anthomy Mackie komentuje plotki o powrocie Chrisa Evansa

źródło: Disney

The Falcon and the Winter Soldier miał być pierwszym serialem MCU dla Disney+, ale ostatecznie przez pandemię koronawirusa zadebiutuje po WandaVision. Tej produkcji szczególnie oczekują fani Kapitana Ameryki, którzy ciekawi są tego, jak poradzi sobie z dzierżeniem tego miana Falcon. Odtwórca tej roli i jedna z gwiazd serialu, Anthony Mackie skomentował plotki o powrocie Chrisa Evansa do roli w MCU.

Jakiś czas temu portal Deadline podał, że Chris Evans negocjuje powrót do roli Steve'a Rogersa. Aktor zaprzeczył doniesieniom, ale jest to częsta praktyka w przypadku Kinowego Uniwersum Marvela. Fani zastanawiają się, w jakiej roli miałby powrócić Evans i czy znowu sięgnąłby po tarczę Kapitana Ameryki? Pamiętamy, że została wręczona Falconowi pod koniec Avengers: Koniec gry. Oto co na ten temat powiedział sam Mackie:

Słyszałem o tym. Widziałem te doniesienia i wiesz, Chris [Evans], to mój przyjaciel, więc jeśli ponownie dadzą nam możliwość spotkania się, będę z tego bardzo zadowolony.

Wygląda na to, że Mackie nie obawia się utraty tytułu Kapitana Ameryki. To właśnie on według doniesień w związku z serialem The Falcon and the Winter Soldier miałby być następcą. Komiksy udowadniają jednak, że Steve Rogers może działać obok Sama Wilsona jako Kapitan Ameryka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w MCU. Premiera serialu w marcu na Disney+.

Anthony Mackie pochwalił się także w programie The Late Late Show swoją repliką hełmu Boba Fetta. Wyjaśnił, że jest jego ogromnym fanem. Zobaczcie wideo: