The Falcon and The Winter Soldier - kim jest nowy czarny charakter? Cameo z nowego odcinka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Malcom Spellman, showrunner serialu The Falcon and The Winter Soldier zapowiadał, że w 5. odcinku pojawi się znana postać z komiksów Marvela grana przez znanego aktora lub aktorka. Po premierze wiemy, że jest to czarny charakter grany przez Julię Louis-Dreyfus, znana najbardziej z hitu Figurantka.

Jak donosi Vanity Fair, powołując się na swoje źródła, postać hrabiny Valentiny po raz pierwszy miała pojawić się w filmie Czarna wdowa, ale plany pokrzyżował koronawirus. Najwyraźniej w lipcu 2021 roku, gdy widowisko trafi na ekrany, ją tam też zobaczymy. Dodają również, że Marvel ma duże plany wobec tej postaci.

Valentina Allegra de Fontaine

Kim jest hrabina Valentina Allegra de Fontaine?

W komiksach hrabina Valentina była także znana jako... Madame Hydra. Spekuluje się również, że to ona może być tajemniczą postacią pociągającą za sznurki w serialu znaną jako Power Broker. W zeszytach Marvela była ona uśpioną rosyjską agentką, która pochodziła z włoskiej wyższej klasy i ostatecznie została agentką T.A.R.C.Z.Y. Potem weszła w szeregi HYDRY jako Madame Hydra, ale jednocześnie pracowała dla organizacji Leviathan. Jej komiksowe powiązanie ze szpiegami łatwo wyjaśnia, dlaczego ta postać pojawi się w Czarnej Wdowie. Bazując na tym, można wywnioskować, że prawdopodobnie wersja MCU tej postaci była trenowana w tym samym miejscu, co Natasha Romanoff.

Jak pokazuje Vanity Fair, w komiksach było kilka postaci zwanym Madame Hydra, nie tylko hrabina. Tam też są rzeczy związane z serialem, bo ona była władczynią Madripoor (tak jak w serialowy Power Broker) oraz dowodziła organizacją terrorystyczną. Wszystko wskazuje, że hrabina w wersji MCU może czerpać z więcej niż jednej komiksowej odpowiedniczki.

Na obecnym etapie i po tej jednej scenie niewiele jednak wiemy. Na bazie komiksów można zobaczyć, kim był jej obrazkowy pierwowzór, ale wersja MCU nadal stoi przed nami tajemnicą. Nie wiemy, jakie dokładnie plany zostały przygotowane dla tej postaci.