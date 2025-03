Wzruszające pożegnanie gwiazdy Outlandera: "Dziękuję, Jamie"

fot. materiały prasowe

Przez osiem sezonów Outlandera Sam Heughan wcielał się w postać Jamiego Frasera. Choć zdjęcia zakończyły się we wrześniu 2024 roku, to nie oznaczało końca produkcji. Część obsady, w tym Heughan, wróciła na dokrętki oraz ADR, czyli postsynchronizację, polegającą na nagraniu i dodaniu ścieżki dźwiękowej do wcześniej nakręconego materiału filmowego. Aktor potwierdził na swoim Instagramie, że jego praca została zakończona.

Outlander - Sam Heughan żegna się ze swoją postacią

Wychodząc ze studia, Sam Heughan określił to jako "bardzo emocjonalne" doświadczenie, choć jest podekscytowany tym, co fani pomyślą o finałowym sezonie Outlandera. Zdradził również, że można spodziewać się silnych emocji w ostatnim odcinku, a także wyraził wdzięczność swojej postaci, Jamiemu. Zobaczcie poniższe wideo z jego pełną wypowiedzią.

Outlander - fabuła, gdzie oglądać?

Serial Outlander to produkcja łącząca kilka gatunków: romans, science fiction, historię i przygodę, która rozgrywa się w dwóch okresach historycznych. Główną bohaterką jest Claire – pielęgniarka opiekująca się rannymi żołnierzami podczas II wojny światowej, która niespodziewanie przenosi się w czasie do roku 1743. Wtedy to zaczyna się jej prawdziwa przygoda.

Outlander jest dostępny na platformie streamingowej Netflix.

