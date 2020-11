The Falcon and the Winter Soldier - nowy kostium bohatera możemy zobaczyć na... licencjonowanych skarpetach

fot. Marvel

Kolejne gadżety zdradzają szczegóły nowych wizerunków bohaterów serialu The Falcon and the Winter Soldier. Podczas gdy John Walker początkowo przejmie rolę Kapitana Ameryki po odejściu Steve'a Rogersa, wiemy, że ostatecznie to Sam Wilson ma stać się nowym Capem. Jedna z zabawek dała nam niedawno wgląd w to, jak będzie wyglądać jego nowy kostium, a teraz nakreślają nam go... oficjalne, licencjonowane skarpetki Marvel-Disney+. Tu kolorystyka zdecydowanie różni się od tego, co nosi jako Falcon w serialu według tego, co mogliśmy zaobserwować na jednym z materiałów promocyjnych. Kostium bohatera prezentuje się tak:

Marvel/Disney+