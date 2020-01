The Falcon and The Winter Soldier - prace na planie wstrzymane z uwagi na trzęsienie ziemi

The Falcon and the Winter Soldier był w fazie przygotowań do zdjęć w Puerto Rico. Marvel Studios zdecydowało się zawiesić prace na krótki czas z uwagi na ostatnie trzęsienie ziemi. Doszło do niego 7 stycznia 2020 roku, a kolejne miało miejsce 11 stycznia 2020 roku.

Według portalu Deadline.com Marvel Studios chciało kręcić serial w lokacji przez dwa tygodnie. We wtorek 14 stycznia miały tam ruszyć prace na planie. Dziennikarze twierdzą jednak, że prawdopodobna jest zmiana miejsca zdjęć. Najwyraźniej uznano, że miejsce jest zbyt ryzykowne, by kontynuować tam prace. Sytuacja nie wpłynie na datę premiery serialu.

Przypomnijmy, że The Falcon and The Winter Soldier rozgrywa się po Avengers: Koniec gry. Anthony Mackie i Sebastian Stan powracają w tytułowych rolach. W obsadzie powróci też Daniel Bruhl, złoczyńca z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

The Falcon and the Winter Soldier - premiera jesienią 2020 roku w Disney+.