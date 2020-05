The Falcon and The Winter Soldier - premiera opóźniona. Nie odbędzie się w sierpniu

fot. Marvel

The Falcon and the Winter Soldier nie będzie mieć premiery w sierpniu 2020 roku. Nieoficjalnie mówiono się o tym od tygodni, ale Disney+ oficjalnie potwierdził, że ta data premiery nie jest już aktualna. Mają nadzieję, że serial pojawi się jesienią 2020 roku przed grudniową premierą WandaVision. Natomiast znany dziennikarz Charles Murphy sugeruje, że jest ryzyko opóźnienia obu premier na wiosnę 2021 roku.

Opóźnienie spowodowane jest zawieszeniem pracy na planie. Do końca zdjęć serialu zostało kilka tygodni i wszystko wskazuje na to, że do września 2020 roku ekipa nie powróci on na plan. Wcześniej mówiono, że Marvel Studios zawiesił prace na planach właśnie do tego miesiąca. Decyzje mogą ulec zmianie z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji, ale nic już nie zmieni faktu opóźnienia premiery.

https://twitter.com/DisneyPlusHelp/status/1263832407133782016

Przypomnijmy, że WandaVision jest skończona, ale serial nie może zadebiutować przed The Falcon and The Winter Soldier, ponieważ z uwagi na konstrukcję MCU, czyli spójnego uniwersum produkcje są ze sobą fabularnie powiązane.

Jesień 2020 roku to nadal premiera orientacyjna. Wszystko zależy, czy będą mogli ludzie wrócić bezpiecznie na plan i jak dalej będzie rozwijać się sytuacja z koronawirusem.