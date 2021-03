The Falcon and The Winter Soldier - nowy spot podkreśla akcję i relację bohaterów

Źródło: Disney

Spot The Falcon and the Winter Soldier skupia się na relacji dwóch superbohaterów, która wydaje się fundamentem całego serialu, na którym stoi widowiskowa akcja. Dynamika pomiędzy panami, którzy rozprawiają, czym jest ich relacja może być strzałem w dziesiątkę.

Sebastian Stan, czyli serialowy Bucky odniósł się do porównań. WandaVision to pierwszy pełnoprawny serial MCU, więc wielu zastanawia się, jak w porównaniu wypadnie The Falcon and The Winter Soldier. Tłumaczy, że oba seriale są osadzone we własnym świecie, ale nowa produkcja o duecie superbohaterów jest bardziej osadzona w bardziej przyziemnym klimacie filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Pytanie zadał mu portal The Direct i wydaje się to zasadne z uwagi na to, że wielu widzów będzie zadawać sobie takie pytania.

The Falcon and The Winter Soldier - spot

The Falcon and The Winter Soldier - premiera w krajach z Disney+ odbędzie się 19 marca 2021 roku. Serial ma liczyć 6 odcinków i docelowo powinniśmy w nim poznać nowego Kapitana Amerykę, którym ma zostać Falcon.