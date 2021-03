The Falcon and the Winter Soldier - serial będzie mieć więcej tajemnic niż WandaVision? Aktor odpowiada

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

The Falcon and the Winter Soldier już za kilka dni zadebiutuje na platformie Disney+. Po finałowym epizodzie WandaVision oczekiwania fanów MCU wobec sześcioodcinkowego serialu są równie wysokie. Emocje podgrzewa Georges St-Pierre, który powróci do roli Batroca. W tę postać wcielał się w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, gdzie walczył na statku ze Stevem Rogersem. Aktor i były zawodnik MMA w wywiadzie dla portalu Complex na pytanie czy widzowie mogą spodziewać się w The Falcon and the Winter Soldier podobnej liczby tajemnic prowadzących do spekulacji i tworzenia teorii, co w WandaVision, odpowiedział, że według niego będzie ich nawet więcej.

Włożyli w to dużo pieniędzy, co jest niebywałe. Wiem tyle, ile powinienem wiedzieć. Prawdę mówiąc, nie znam całej historii. A nawet, jeśli chciałbym wam cokolwiek powiedzieć i tak bym nie mógł. Są dobrzy w ukrywaniu takich rzeczy.

W serialu zagrają Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Adepero Oduye.

The Falcon and the Winter Soldier - amerykańska premiera pierwszego odcinka serialu 19 marca na platformie Disney+, która nie jest jeszcze dostępna w Polsce.