The Falcon and the Winter Soldier - zabawki potwierdzają tożsamość nowego Kapitana Ameryki w MCU

Źródło: Marvel

Zestaw zabawek promujących serial The Falcon and the Winter Soldier zdradza, że Sam Wilson nie przejmie dziedzictwa Kapitana Ameryki od razu - oczywiście, nie jest to żadne zaskoczenie, teraz jednak otrzymaliśmy potwierdzenie, że tarczę Steve'a Rogersa, przynajmniej początkowo, dzierżyć będzie ktoś inny. A mianowicie John F. Walker, w komiksach znany też jako U.S. Agent, skrajny patriota, który przez pewien czas zastępował komiksowego Capa.

Poniżej zobaczycie zdjęcie zestawów figurek, które potwierdzają, że Walker jest w istocie nowym Kapitanem Ameryką MCU, czyli drugą dzierżącą to miano osobą w Kinowym Uniwersum.

Oczywiście, nie możemy być pewni, jaką ścieżkę fabularną wybrali dla postaci twórcy serialu. Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w The Falcon and the Winter Soldier tytułowi bohaterowie na pewno zmierzą się ze znanym już z MCU Baronem Zemo. W głównych rolach występują Sebastian Stan i Anthony Mackie.