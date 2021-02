The Falcon and the Winter Soldier - bohaterowie na nowych zdjęciach z serialu MCU

Źródło: Disney

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ w 2020 roku, ale ostatecznie wszystko zostało przesunięte ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz widzowie ekscytują się odcinkami serialu WandaVision, ale już za niespełna miesiąc na platformie Disney+ zawita produkcja o Falconie i Zimowym Żołnierzu.

W sieci zamieszczono zupełnie nowe zdjęcia z bohaterami serialu. Widzimy kilka nowych ujęć, w tym m.in. współpracę tytułowego duetu z Sharon Carter. Jest także tajemnicze ujęcie na Sama Wilsona w czarnym garniturze, trzymającego tarczę Kapitana Ameryka. Fani w sieci spekulują, że być może jest to scena poprzedzająca pogrzeb Steve'a Rogersa. Zobaczcie:

The Falcon and the Winter Soldier

Poniżej także spot z nowymi scenami, który wyemitowany został na ESPN. Uchwycony został przez fana i nakręcony telefonem. Zobaczcie:

https://twitter.com/tnbderck/status/1363674117036146689

O fabule The Falcon and the Winter Soldier nie wiadomo na razie za wiele. Wiemy, że wrogiem bohaterów będzie Baron Zemo. W produkcji zobaczymy też Wyatta Russella dzierżącego tarczę Kapitana Ameryki jako U.S. Agent. Za reżyserię odpowiedzialny jest Kari Skogland, zaś głównym scenarzystą jest Malcolm Spellman.

Premiera 19 marca na Disney+.