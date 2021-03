The Falcon and the Winter Soldier: zamaskowany Zemo na nowym zdjęciu. Kevin Feige o oczekiwaniach fanów

Źródło: Marvel/Disney+

The Falcon and the Winter Soldier będzie kolejną serialową produkcją Marvel Studios w ofercie Disney+. W głównych rolach zobaczymy Anthony'ego Mackie i Sebastiana Stana. Do sieci trafiło nowe zdjęcie z magazynu EMPIRE, na którym widzimy jednego z serialowych antagonistów. W MCU widzieliśmy go już w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Jest to rzecz jasna zamaskowany Zemo, w którego wciela się Daniel Brühl.

https://twitter.com/tfawsnews/status/1371426430899396612

Tymczasem Kevin Feige wziął udział w dużej konferencji prasowej. Rohan Patel z CBM zapytał szefa Marvel Studios o to, w jaki sposób dążą do kreatywnej równowagi (w przypadku seriali), niekoniecznie zawsze dając fanom to, czego chcą, a czasem pokazując im coś zupełnie innego, a dobrego (aluzja do WandaVision).

Wszyscy w Marvel Studios jesteśmy fanami. Zastanawiamy się, co nas najbardziej interesuje, ekscytuje, co poruszającego mogłoby wydarzyć się pod koniec odcinka. To ten sam balans, który staraliśmy się osiągnąć przez ostatnie dziesięć lat. Cały czas zastanawiamy się, w jaki sposób spełnić część oczekiwań, a część z nich podważyć. Nigdy nie myślałem o tym w kategorii tego "czego ludzie chcą" kontra "czego ludzie potrzebują, ale o tym nie wiedzą". To zawsze było dążenie do zapewnienia publice najlepszego, najbardziej zaawansowanego poziomu opowiadania historii. Czasami musi to podważyć oczekiwania - są też chwile, kiedy na horyzoncie pojawia się coś, czego sami się nie spodziewaliśmy, jak na przykład wszystkie te teorie o inżynierze [WandaVision]. To było dla nas coś nowego, ale poza tym staramy się wyczuć, czego oczekują fani i częściowo to spełnić, a częściowo ich zaskoczyć.