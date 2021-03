WandaVision - twórcy o teoriach fanowskich. Czy trzeba znać serial, by oglądać filmy MCU?

Źródło: Marvel/Disney+

Wiele wydarzyło się w finale WandaVision. Nic dziwnego, że podczas wywiadów pada mnóstwo pytań, o których na pewno myśleli także widzowie. Pojawiają się też i różne komentarze, ale pamiętajmy, że to produkcja Marvel Studios, więc twórcy nie powiedzą nam niczego wprost.

Wielu fanów MCU zastanawiało, jak to będzie, gdy do gry wejdą oficjalne seriale MCU. Czy każdy widz na świecie będzie musiał je oglądać, by zrozumieć film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, w którym następnym razem zobaczymy Wandę aka Scarlet Witch? W skrócie: nie, bo fani WandaVision po prostu więcej wyniosą z opowieści, a wszyscy inni dostaną historię całkowicie dla nich zrozumiałą.

Avengers: Koniec gry - Dużo rozmawialiśmy z reżyserem Samem Raimim, scenarzystą Michaelem Waldronem i całą ekipą Doktora Strange'a, by ich film odpowiednio działał na widzów, którzy oglądali WandaVision. Ważniejsze jednak było to, by działał na ludzi, którzy nigdy nie oglądali serialu, a Wandę ostatnio widzieli wczy we wcześniejszych filmach albo poznają ją po raz pierwszy. Zawsze będą różne warstwy zrozumienia, a my nie chcemy, by była tu bariera wejścia w historię - mówi Kevin Feige.

Benedict Cumberbatch w nowym wywiadzie przeprosił fanów WandaVision za to, że spekulacje o jego pojawieniu się w serialu się nie sprawdziły. Aktor wytrwale pracuje na planie przygód Doktora Strange'a. Jednakże twórczyni serialu wyjaśnia, że rozmawiali z ekipą pracującą nad tym filmem. Gdy jednak zapytano ją, czy zwrócili się do osób powiązanych z Cumberbatchem z tematem roli epizodycznej, Schaeffer nieoczekiwanie powiedziała, że to są rzeczy, o których nie może mówić.

Co ciekawe, podczas pracy na planie pierwszych czarno-białych odcinków Vision musiał być... niebieski, by dobrze zbudować czarno-biały kolor na jego charakteryzacji.

W rozmowie z The Hollywood Reporter padło pytanie o teorie fanowskie, które mówiły o tym, kto na pewno jest prawdziwym czarnym charakterem. Showrunnerka mówi wprost: głównym antagonistą WandaVision jest żałoba. Agatha jest dodatkiem jako zewnętrzny czarny charakter. Dodaje też, że tworząc serial, brali pod uwagę etapy żałoby, które przez cały sezon się pojawiają. Tak jak fani spekulowali.

- Przyznam, że teorie fanowskie mnie troszkę stresowały, ale nawet w tej chwili nie chcę żadnego Mephisto czy Magneto. Jako widz nie chciałabym takich rzeczy w tym serialu.

Dodaje też, że casting Evana Petersa w roli fałszywego Quicksilvera był efektem wpływu producentów, z którym w pełni się zgadzała. Z jednej strony zależało jej, by to miało dobry wpływ na historię, bo to jest ten moment, gdy Wanda czuje się niepewnie wobec swoich mocy i zaczyna w siebie wątpić, widząc brata z inną twarzą. Z drugiej strony to miał być metawątek, odnoszący się do rzeczywiści - czyli do tego, co motywowało teorie. Schaffer twierdzi, że nie spodziewała się jednak takiego szaleństwa i była tym bardzo zaskoczona, a producenci ją zapewniali, że to normalne i zawsze tak to działa. Dodaje, że chciała, aby fałszywy Quicksilver był tylko tanim gadżetem na ekranie. Na wczesnym etapie prac rozważali sprowadzenie oryginalnego Quicksilvera granego przez Aarona Taylora Johnsona, ale nie pasowało to do ogólnie założonej konwencji i planu.

Jac Schaeffer, showrunnerka i scenarzystka serialu została zapytana o los Białego Visiona. Twórczyni tłumaczy, że Biały Vision jest kompletnie inną postacią i nie jest tym, w którym Wanda się zakochała. On ma tylko dane w postaci wspomnień i nic więcej, co by go łączyło ze starym Visionem.

- Nie wiem, gdzie potem pojawią się postacie w świecie superbohaterów. Wątki sugerują, że to może być kontynuowane, ale to będzie coś kompletnie innego. Wanda ostatecznie pożegnała się ze swoim Visionem - tłumaczy Schaeffer.

Dodaje też ciekawe informacje o procesie twórczym, związanym z rozwojem pomysłu na Agathę graną przez Kathryn Hahn. Kto wie? Może w tej wypowiedzi jest jakiś trop na przyszłość? Została dosłownie zapytana o to, czy Agatha była od początku planowana, czy może rozważali tez inne postacie.

- Podczas rozmów było tak: raz ta postać, raz inna postać, ale ostatecznie Agatha była w centrum tych dyskusji. Podczas początkowego etapu miała być mentorką Wandy. Gdy jednak już zaczęliśmy na serio rozpisywać wątki na odcinki, stało się jasne, że lepiej przysłuży się strukturze fabularnej jako typowa antagonistka, więc wówczas skierowaliśmy ją w tę stronę. Jednocześnie nie zgubiliśmy jej potencjału jako mentorki, nauczycielki, partnerki czy zaufanej osoby. To wszystko jest we wspólnych scenach tych postaci. Czasem sobie mówimy, że na pewno jest wersja tej historii, w której Wanda i Agatha idą w stronę zachodzącego słońca - tłumaczy.

Andy Park jak przy wielu filmach Marvela pracował jako twórca szkiców koncepcyjnych. Pokazał więc szkic Wandy w finałowym kostiumie Scarlet Witch.

Matt Shakman, reżyser serialu, został zapytany przez TVLine o aktorów, którzy grali w reklamach w sitcomie Wandy. Wyjaśnia, że byli oni mieszkańcami Westview, tak jak wszyscy w jej świecie. Zmieniali się, gdy zmieniały się epoki. Byli częścią całej emisji wymyślonej przez Wandę. Dodali też to, czego fani się domyślali.

- Te reklamy miały być czymś w stylu przechowalni dla podświadomości Wandy. Ona wsadza w nie tropy, które mają znaczenie dla większych tematów serialu.

Serial WandaVision odczuł wpływ opóźnień i zmian spowodowanych pandemią koronawirusa. Reżyser tłumaczy, że właśnie dlatego w finale Darcy miała tylko jedną scenę, bo gdy kręcili ten odcinek, nie mogli dograć terminarzu z aktorką, która miała inne zobowiązania. Część finału udało im się nakręcić przed zawieszeniem prac, ale większość musieli filmować pod koniec 2020 roku, w czasie pandemii. Czytamy, że dzięki temu mogli dopracować scenariusz, ale siłą rzeczy zmiany musiały też być wprowadzone. Twórcy twierdzą, że podstawa fabularna finału pozostała bez zmian.