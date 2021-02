The Falcon and The Winter Soldier - zwiastun z Super Bowl. Następcy Kapitana Ameryki w akcji!

fot. Disney+

Marvel Studios zdecydował się odkryć swoje karty podczas finału Super Bowl. Pełny zwiastun serialu The Falcon and the Winter Soldier pokazuje wiele nowych, widowiskowych scen, w których udział biorą Falcon i Zimowy Żołnierz. Wygląda na to, że mocnym punktem programu ma być ich dysfunkcyjna relacja oraz walki bardziej zbliżone do kinowego poziomu widowiska MCU.

W trailerze widzimy też, że Falcon oraz Zimowy żołnierz rzucają tarczą Kapitana Ameryki, którą zostawił Falconowi w końcówce filmu Avengers: Koniec gry. Pojawia się również Zemo, czarny charakter serialu, który powraca po zrobieniu zamieszania w życiu bohaterów w superprodukcji Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

The Falcon and The Winter Soldier - zwiastun

The Falcon and The Winter Solider - spot z Super Bowl

W obsadzie są Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Burhl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills i Carl Lumbly. Za kamerą serialu stoi Kari Skogland, a autorem scenariusza jest Malcolm Spellman.

Oficjalnego opisu fabuły nie ma, więc dokładnie nie wiemy, o czym ten serial ma opowiadać. Na pewno rozgrywa się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Reszta informacji jest trzymana w ścisłej tajemnicy.

The Falcon and The Winter Soldier- premiera 19 marca w Disney+.