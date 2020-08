Flash - showrunner serialu o losie postaci granej przez zwolnionego Hartleya Sawyera

The CW

Hartley Sawyer, który w serialu Flash wcielał się w rolę detektywa Ralpha Dibny'ego aka The Elongated Mana został zwolniony z obsady produkcji. Powodem było kilka tweetów mizoginistycznych oraz o charakterze rasistowskim, które aktor zamieścił w sieci zanim jeszcze otrzymał angaż do serialu. Stacja The CW i Warner Bros TV odpowiedzialne za produkcję w oficjalnym oświadczeniu potępiły zachowanie aktora i stwierdziły, że nie tolerują uwłaczających uwag dotyczących płci, rasy czy orientacji seksualnej.

Teraz showrunner serialu, Eric Wallace w rozmowie z Entertainment Weekly wypowiedział się na temat roli, którą pozostawił po sobie Sawyer. Twórca zdradza, że potraktują to w sposób "komiksowy", zatem prawdopodobnie postać Dibny'ego zagra inny aktor.

W żadnym wypadku nie twierdzę, że to koniec postaci. Właściwie wręcz przeciwnie. Po prostu nie wiem, kiedy ona powróci i w jakiej formie.

źródło: The CW

Na razie zatem za wcześnie na poinformowanie o nowym aktorze, który wcieli się w tę postać. Kiedy tak się stanie, od razu o tym poinformujemy.