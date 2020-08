Flash - zwiastun 7. sezonu serialu. Szkarłatny Sprinter kontra Mirror Master 2.0

The CW

Serial Flash jest promowany na wydarzeniu DC Fandome. Jednak jeszcze przed panelem produkcji do sieci trafił zwiastun nowego, 7. sezonu popularnego widowiska stacji The CW. Jak wiadomo pandemia koronawirusa sprawiła, że wcześniej zakończono 6. serię, dlatego wiele kwestii, których w niej nie poruszono lub zakończono, zostało przeniesionych do kolejnej odsłony. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W 7. sezonie Team Flash będzie musiał znaleźć sposób na rozwiązanie wielu poważnych problemów. Przede wszystkim muszą wydostać Iris z Mirroverse. Dodatkowo Barry i zespół będą cały czas pracować nad odzyskaniem pełni mocy bohatera. Niestety na ich drodze stanie nowa Mirror Master, czyli Eva McCulloch. Ponadto drogi Flasha ponownie skrzyżują się z Godspeedem, tym razem najprawdopodobniej z tym prawdziwym. Co ciekawe w materiale nie zobaczymy Hartleya Sawyera, zwolnionego z programu aktora, który wcielał się w Ralpha Dibny'ego.

Flash - premiera 7. sezonu w 2021 roku.