One Of Us Is Lying - zwiastun serialu platformy Peacock. Morderstwo w szkole i pięcioro podejrzanych

fot. Peacock

One Of Us Is Lying to serial platformy Peacock oparty na bestsellerowej powieści Karen M. McManus. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.



Napisany przez Ericę Saleh serial to opowieść o śledztwie w sprawie morderstwa, które wstrząsa liceum Bayview High już pierwszego dnia po wakacjach. Zatrzymanych w tej sprawie zostaje pięcioro uczniów. Nie wiadomo, które z nich kłamie i chce ukryć swój udział w zabójstwie.



One Of Us Is Lying jest produkowane przez UCP, oddział Universal Studio Group. Darío Madrona będzie pełnił rolę showrunnera i producenta wykonawczego. Saleh jest producentem wykonawczym wraz z Johnem Sacchi i Mattem Groeschem z 5 More Minutes Productions.

W obsadzie produkcji znajdują się Mark McKenna, Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Jessica McLeod, Barrett Carnahan i Melissa Collazo.