The Girl Who Loved Tom Gordon - twórczyni scenariusza do serialu To nie jest OK stworzy ekranizację

Village Roadshow Pictures nabyło prawa do psychologicznej powieści grozy, The Girl Who Loved Tom Gordon od Stephena Kinga, która zostanie zaadaptowana na ekranie przez Christy Hall, twórczynię serialu To nie jest OK dla Netflixa. Autorka zajmie się pisaniem scenariusza.

Jednym z producentów filmu będzie Jon Berg (To: Rozdział 2 i Doktor Sen). Historia książki wydanej w Polsce pod tytułem Dziewczyna, która pokochała Toma Gordona, koncentruje się na 12-letniej dziewczynie, która podczas wycieczki z mamą i bratem, zbacza ze ścieżki i gubi się w lesie. Trisha, bo tak ma na imię bohaterka, zagubiona przez kilka dni wędruje po lesie. Tylko dzięki swojemu walkmanowi i słuchaniu transmisji rozgrywek sportowych, ma kontakt z cywilizacją. Fantazjuje, że jej ulubiony gracz baseballa, Tom Gordon, uratuje ją z tej trudnej sytuacji.

Na razie dalsze szczegóły projektu nie są znane.