The Good Doctor dostanie kolejny sezon

ABC dało zielone światło na produkcję kolejnego, 4 sezonu serialu medycznego The Good Doctor. Jest to pierwsza taka decyzja stacji w tym sezonie. The Good Doctor jest najchętniej oglądamy serialem ABC w tym sezonie ze średnią oglądalnością rzędu 15,6 mln widzów na wielu platformach. Twórcą produkcji jest David Shore (Dr House)

Bohaterem The Good Doctor jest młody chirurg, dr Shaun Murphy, który ma zespól sawanta, czyli rodzaj zaburzenia autyzmu, w którym osoba cierpiąca na zaburzenia rozwoju jest wybitnie uzdolniona. Bohater w pracy musi radzić sobie z problemami w interakcjach międzyludzkich, jednak nie przeszkadza mu to być najlepszym w swoim fachu. W obsadzie znajdują się między innymi Freddie Highmore, Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas i Paige Spara.