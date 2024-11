Kto podkłada głos znanego przeciwnika Batmana w Creature Commandos? To nie jego pierwszy raz

fot. Max

Creature Commandos to nadchodząca animacja dla dorosłych, która zarazem otworzy na dobre nowy, kinowy świat DCU pod okiem Jamesa Gunna i Petera Safrana. W jednym ze zwiastunów serialu uważni fani od razu rozpoznali jednego z najbardziej ikonicznych przeciwników Mrocznego Rycerza, czyli Clayface'a. W rozmowie z Rotten Tomatoes jeden z aktorów w obsadzie zdradził, że to właśnie on udziela głosu temu łotrowi. O kogo chodzi?

To Alan Tudyk wcieli się w Clayface'a. Co ciekawe - gra go również w serialu Harley Quinn, choć zapewnia, że będzie to inne podejście do tej postaci. Swojego nowego Clayface'a z Creature Commandos nazwał "szalonym zabójcą."

Creature Commandos - co wiadomo o serialu?

Serial będzie pierwszym projektem spod banera DCU. Potwierdzono już, że niektórzy bohaterowie z Creature Commandos pojawią się w wersji aktorskiej w nadchodzącym Supermanie. Zdjęcia z planu ujawniły, że jednym z nich jest Frank Grillo, który odgrywa rolę Ricka Flaga Sr.

Historia śledzi losy tajnego zespołu więźniów, którzy mają nadprzyrodzone moce. Potworna grupa zostaje zrekrutowana do tajnych i niebezpiecznych dla ludzi misji. Kiedy wszystkie inne środki zawodzą, do akcji zostają wysłani członkowie Creature Commandos.