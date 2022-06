The Grand Tour w Polsce - Richard Hammond rozbił samochód. Co się stało?

Fot. Amazon

The Grand Tour, czyli program motoryzacyjny Amazona jest obecnie kręcony w Polsce. Podczas planu zdjęciowe na Torze Poznań doszło do incydentu. Jak donosi portal rallyandrace.pl Richard Hammond wylądował swoim samochodem na barierce. Kierowcy na szczęście nic się nie stało.

The Grand Tour w Polsce

Przede wszystkim w poniższym wideo możemy zobaczyć zbiór fragmentów z obecności prowadzących w Polsce. W tym zdjęcie ze wspomnianego wypadku. Producenci, prowadzący ani Amazon Prime Video nie komentują tej sytuacji.

Panowie trafili do Polski kilka dni temu. Wówczas Jeremy Clarkson opublikował zdjęcie z Mayem i Hammondem przed prywatnym samolotem. Dzień później już byli widziani na ulicach Gdańska. Potem w pobliżu portu oraz w centrum Trójmiasta kręcili zdjęcia do programu z ekipą filmową. Następnie wyruszyli do Zielonej góry, a potem dostali się pod Poznań, by odwiedzić wspomniany tor wyścigowy. Kolejnym etapem jest Kraków. Według ich planu następnie będą się przemieszczać szlakiem II Wojny Światowej na południe Europy.