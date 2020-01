The Great Machine - powstanie film na bazie komiksu. Superbohater zostaje politykiem

Oscar Isaac wcieli się nie tylko w główną rolę w filmie The Great Machine, ale będzie też producentem razem z Brianem K. Vaughanem, autorem komiksowego pierwowzoru. Prawa do filmu nabyło studio Legendary. Nad scenariuszem do filmu pracują Anna Waterhouse i Joe Shrapnel. Data rozpoczęcia zdjęć na razie nie jest znana

Historia przedstawia losy byłego inżyniera budownictwa, Michella Hundreda, który po tajemniczym wypadku zyskuje moc, czyniąc go pierwszym i jedynym superbohaterem na świecie. Po wydarzeniach z 11 września postanawia schować kostium do szafy i zostać burmistrzem Nowego Jorku. Komiks skupia się w większości nie na superbohaterskich wyczynach, a życiu politycznym i społecznym.