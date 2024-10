Czy Michael Keaton chciałby wrócić do roli Beetlejuice'a? Oto odpowiedź

fot. Warner Bros. Discovery

Niedawno Beetlejuice Beetlejuice wszedł do kin, ale fani już się zastanawiają, czy jeszcze zobaczą tytułowego bio-egzorcystę. Choć potencjalna trzecia część nie otrzymała oficjalnego zielonego światła, Michael Keaton został zapytany o chęć powrotu do tej roli. W rozmowie z E! News przyznał, że jest na to gotowy.

- Zdecydowanie, mógłbym to robić co roku.

To potwierdza apetyt na trzecią część - choć sam Tim Burton nie wydaje się do tego przekonany. Wcześniej rozmawiając z magazynem Total Film zasugerował, że jeszcze nie myślał poważnie nad kręceniem kolejnego filmu. Wówczas jeszcze nie był pewien, jak sequel zostanie odebrany.

Fot. Materiały prasowe

Beetlejuice Beetlejuice - fabuła

Beetlejuice powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

