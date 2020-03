The Great - zwiastun komediodramatu z Elle Fanning od Hulu

The Great jest serialem satyrycznym opowiadającym o carycy Katarzynie Wielkiej w krzywym zwierciadle - spodziewajmy się zatem luźnego przywiązania do faktów historycznych. W premierowym sezonie zobaczymy przyjazd młodej dziewczyny (Elle Fanning) do Rosji, aby wziąć udział w aranżowanym ślubie z carem Piotrem (Nicholas Hoult).

Scenarzystą serialu jest ​​Tony McNamara, który odpowiadał za skrypt do filmu Faworyta. W nowym serialu Hulu dostrzec możemy wiele wspólnych elementów z nominowanym do Oscara filmem. Całość powstaje dla Hulu. Zobaczcie zwiastun:

W obsadzie są również: Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi i Belinda Bromilow. Serial zadebiutuje 15 maja na Hulu.