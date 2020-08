The Haunting Of Bly Manor - nietypowa promocja serialu. Można się przestraszyć

Źródło: Vanity Fair

The Haunting Of Bly Manor to kontynuacja serialu Nawiedzony dom na wzgórzu, który jednak opowie inną historię. W sierpniu rozpoczęła się kampania promocyjna produkcji Netflixa, która trafi na platformę jeszcze tej jesieni.

Na uwagę zasługuje post na Twitterze, który zachęca do odpowiedzenia na ofertę pracy dla niani. Na śmiałków czeka niepokojące nagranie z poczty głosowej.

https://twitter.com/TheDiaryofJacob/status/1298704725727158274

Serial będzie adaptacją horroru autorstwa Henry'ego Jamesa pt. The Turn Of The Screw, które w polskim przekładzie występuje pod nazwami W kleszczach lęku lub Dokręcanie śruby. Historia będzie rozgrywać się w latach 80. XX wieku, a nie tak, jak w książce w latach 90. XIX wieku. Ponownie w głównych rolach zobaczymy: Victorię Pedretti, Henry'ego Thomasa, Olivera Jackson-Cohena i Kate Siegel.

Nawiedzony dom na wzgórzu, który został bardzo dobrze przyjęty przez widzów był w całości wyreżyserowany przez Mike'a Flanagana. W The Haunting Of Bly Manor twórca napisał scenariusz tylko do pierwszego odcinka, w którym również stanął za kamerą.