White Lines - zwiastun serialu Netflixa twórcy Domu z papieru. Narkotyki i intryga

White Lines zaczyna się od intrygi związanej z morderstwem. Po dwudziestu latach od zaginięcia legendarnego DJ-a z Manchesteru, na Ibizie odnalezione zostaje jego ciało. Gdy jego siostra powraca na tę piękną hiszpańską wyspę, by odkryć prawdę o wydarzeniach, jej porywające śledztwo prowadzi do świata klubów, kłamstw i tajemnic, zmuszając ją do zmierzenia się ze swoją ciemną stroną w miejscu, gdzie ludzie żyją na krawędzi.

Za sterami stoi Alex Pina, twórca popularnego Domu z papieru. Za kamerą odcinków stoją Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way i Alvaro Brechner. W obsadzie są Laura Haddock (Strażnicy Galaktyki, Transformers: Ostatni Rycerz), Marta Milans (Shazam!, Przystań), Juan Diego Botto (Dobre Zachowanie), Nuno Lopes (Święty Jerzy, Linie Wellingtona), Daniel Mays (Line of Duty), Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie), Laurence Fox (Wiktoria, Lewis) oraz Angela Griffin (Turn Up Charlie). Pierwszy sezon ma 10 odcinków.

White Lines - zwiastun

White Lines - galeria

White Lines

White Lines - premiera 15 maja w Netflixie.