The Hot Zone: National Geographic zamawia 2. sezon o atakach z 2001 roku

fot. Amanda Matlovich/National Geographic

Strefa Skażenia wystartowała jako limitowana seria będąca kroniką epidemii wirusa Ebola. Emisja serialu rozpoczęła się w 2019 roku, a serial stał się najbardziej oglądaną produkcją w historii National Geographic. Seria jest inspirowana bestsellerem Richarda Prestona o tytule „Hot Zone”, a jej oglądalność do końca maja 2019 roku sięgnęła 7,5 miliona widzów.

Kelly Souders i Brian Peterson powrócą jako producenci wykonawczy i showrunnerzy nowej części serialu. „Chociaż wielu z nas pamięta najświeższe nagłówki wiadomości i powszechny strach, który wywołało pojawienie się wąglika w Ameryce, wciąż istnieją warstwy tej historii, które nie zostały jeszcze opowiedziane” - powiedział Souders. „Drugi sezon naszej serii antologii zagłębia się w kryminalistyczne dochodzenie w sprawie prostej koperty, która wpędziła całe Wschodnie Wybrzeże w panikę”.

- Wciągająca i dynamiczna historia o zabójczym wągliku, który terroryzuje Stany Zjednoczone w mrocznych dniach po zamachach na World Trade Center w 2001 nie może być bardziej na czasie” – powiedziała Carolyn Bernstein wiceprezes ds. treści i filmów dokumentalnych. „Kiedy świat walczy z COVID-19, kolejnym śmiertelnym i tajemniczym wirusem, The Hot Zone: Anthrax będzie naukowym thrillerem naszych czasów.

Producenci stwierdzili, że trzeba iść za ciosem i kontynuować serial. Drugi sezon ma pogłębić temat wirusa wąglika, który dotarł do USA w formie koperty listowej. Miało to formę kolejnego ataku terrorystycznego, zaraz po wydarzeniach z 11. września 2001 roku. Koperty dotarły do nic niepodejrzewających ofiar na Florydzie, w Washingtonie i Nowym Jorku. Anonimowy napad pochłonął pięć ofiar śmiertelnych, 17 innych osób zachorowało a wirus wywołał panikę w całych Stanach Zjednoczonych. W nadchodzącym sezonie bohaterzy skupią się na poszukiwaniach sprawcy.

- Po udanej współpracy z naszymi przyjaciółmi z National Geographic nad Hot Zone, nie mogliśmy być bardziej podekscytowani powrotem do pracy z tym samym gwiazdorskim zespołem na kolejny sezon” - powiedział David W. Zucker, prezes Scott Free Television. „Wszyscy dobrze pamiętamy ataki wąglika w 2001 roku, które wstrząsnęły i przeraziły kraj. Chętnie opowiemy tę niezwykłą historię całego dramatu, który miał na celu przezwyciężenie ataków i zidentyfikowanie sprawcy.

Jak sami przyznali twórcy serialu, obecna sytuacja na świecie to idealny moment na realizację sezonu o takiej tematyce. Ludzie chętniej oglądają produkcje katastroficzne, a naukowo zabarwiony serial o wirusach od National Geographic cieszy się ogromną oglądalnością. My również czekamy na kolejne odcinki ze „Skażonej Strefy” z niecierpliwością. Warto także dodać, że jednym z producentów wykonawczych serialu jest sam Ridley Scott.