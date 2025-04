To już potwierdzone! Godzilla Minus One dostanie sequel

fot. Toho Company

Reżyser Takashi Yamazaki został wybrany do nakręcenia nowego filmu o Godzilli dla wytwórni Toho po ogromnym sukcesie Godzilla Minus One z 2023 roku. Doniesienia z Bloomberg Japan potwierdzają, że będzie to bezpośrednia kontynuacja nagrodzonej Oscarem epickiej produkcji o kaiju. Yamazaki potwierdził, że scenariusz oraz storyboardy do filmu są już w zaawansowanym stadium prac. Reżyser zdradził też, że Toho zgodziło się na wyższy budżet niż poprzednio.

Artykuł z Bloomberg potwierdza również, że Japonia zamierza zainwestować aż 120 miliardów jenów (około 800 milionów dolarów) w ciągu najbliższych trzech lat, aby „przyspieszyć globalizację” japońskich filmów i anime. Z tej kwoty aż 15 miliardów jenów zostanie przeznaczone na tzw. „Strategię Godzilli”, która zakłada rozwój gier, produktów oraz atrakcji związanych ze słynnym gigantycznym gadem.

Kontynuacja Godzilla Minus One? Ogłoszono nowy film!

Poza kontynuacją Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki pracuje również nad swoim anglojęzycznym debiutem — filmem Grandgear, który powstaje we współpracy z Sony Pictures oraz wytwórnią Bad Robot należącą do J.J. Abramsa.

Godzilla Minus One - fabuła, obsada

W filmie Godzilla Minus One wystąpili Ryunosuke Kamiki, Sakura Ando, Minami Hamabe oraz Hidetaka Noshioda. Fabuła opowiadała o byłym pilocie kamikadze i grupie cywilów, którzy próbowali obronić zniszczoną Japonię przed ziejącym promieniowaniem potworem. Film zarobił 116 milionów dolarów na całym świecie, oraz zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne.